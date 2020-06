Prende forma il nuovo polo scolastico di San Salvo: ospiterà 600 alunni

Sopralluogo per la stampa organizzato stamattina dal Comune di San Salvo nel cantiere di via Melvin Jones dov'è in costruzione il nuovo polo scolastico che accoglierà gli studenti della materna di via Firenze e della scuola elementare di via De Vito (Istituto Comprensivo 1).

Il polo ha una superficie complessiva di 2.800 metri quadri e si compone di tre edifici: la scuola materna e quella elementare (su due piani) comunicante con la palestra.

La capienza è di 175 bambini per la materna (7 aule da 25 bambini) e 375 per la primaria di primo grado (15 aule da 25 alunni). Il polo grazie a un sistema di pannelli solari sarà autonomo dal punto di vista energetico. Tra le peculiarità, da annotare la predisposizione di un'area ludica esterna per ogni classe della materna.

L'apertura è fissata per il prossimo anno scolastico e il sindaco Tiziana Magnacca oggi dice: "Ho già la lettera pronta per dire all'ex ministro Bussetti (che nel febbraio 2019 venne a San Salvo per la posa della prima pietra) di aver vinto la scommessa di realizzare il nuovo polo in un anno".

La prima campanella, quindi, per gli alunni delle due sedi storiche sansalvesi suonerà qui, sempre attendendo le decisioni del Governo sul ritorno a scuola. Il polo, come confermato dal sindaco, è stato realizzato per ospitare ancora più alunni di quelli che vi accederanno alla riapertura dell'anno, per questo non dovrebbero esserci problemi a causa di eventuali decisioni sul distanziamento sociale nelle aule.

Le cifre e le peculiarità del progetto nelle interviste al primo cittadino e al capo della direzione dei lavori, Dino Cilli: