Lievita pizza&pane: scegli il gusto della tradizione

Chi preferisce i sapori genuini della produzione artigianale sa di poter trovare in Lievita pizza&pane, in via San Rocco a Vasto, di fronte al liceo scientifico, un riferimento di fiducia. Chi sceglie Lievita di poter portare in tavola prodotti da forno sempre freschi e fragranti, buoni e nutrienti.

Dal pane ai primi piatti, dai dolci alle focacce, in ogni proposta di Lievita è possibile rivivere il gusto autentico della tradizione che vede nella panificazione una vera e propria arte.

"Siamo soprattutto la meta di tutti gli appassionati dei prodotti da forno e di chi riconosce nel pane una tradizione da amare e conservare. Il panificio è costantemente attivo nel miglioramento della propria proposta rustica ed è sempre attento a rispettare la tradizione artigianale che lega la realizzazione del pane al territorio".

Con lievitazione naturale e scegliendo solo le migliori farine, l'olio più buono e gli ingredienti più genuini Lievita propone anche prodotti tipici pugliesi secondo ricette tramandate da decenni. Tra questi, pane, panini, focacce baresi, focacce farcite, calzoni, pizza, panzerotti e torte salate pronte da portare in casa, per deliziare tutta la famiglia con sfizioserie fresche, tutte realizzate in giornata.

Dalla prima colazione alla cena, ogni momento della giornata diventa più gustoso con i prodotti di Lievita. E, ogni giorno, dalle 17 in poi, è il momento della pizza al taglio.

Lo staff di Lievita si occupa con estrema professionalità dell'allestimento di buffet e catering per eventi di ogni genere, con possibilità di consegna a domicilio. Per ricevimenti, per cene e feste private, la panetteria, rosticceria e pasticceria di Vasto propone tante prelibatezze uniche per la qualità degli ingredienti e la freschezza delle preparazioni.

Lievita pizza&pane

Via San Rocco, 61

0873.670302

Segui su facebook >>> CLICCA QUI

Segui su instagram >>> CLICCA QUI

informazione pubblicitaria