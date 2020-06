L’ospedale perde pezzi: scoppia un tubo, cappella allagata. Menna: "Serve verifica strutturale"

15.22 - "Chiedo al più presto una verifica strutturale di tutto il complesso che, ricordo, è stato realizzato oltre 50 anni fa", dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna. "Fortunatamente finora non ci sono stati feriti, ma non aspettiamo che accada qualcosa di grave. Ora più che mai è importante realizzare il nuovo ospedale o comunque fare in modo che a Vasto arrivino investimenti per la sanità pubblica".

15.10 - Con l'ausilio di un'impresa di pulizie, i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno fatto defluire tutta l'acqua.

14.45 - L'infiltrazione proviene dal soffitto, da cui sono caduti pezzi di controsoffittatura e calcinacci. La perdita è stata generata probabilmente dalla rottura di un tubo dell'acqua del sistema di riscaldamento. Allagata la cappella. I vigili del fuoco escludono problemi statici. Chiusa l'erogazione per consentire la riparazione della tubatura.

La prima notizia - Un altro allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Dopo il crollo di una porzione di controsoffitto della scorsa settimana, ora è una perdita d'acqua a preoccupare. Sarebbe dovuta a uno scoppio di una tubatura. "C'è una grossa perdita d'acqua nella cappella dell'ospedale", dice a Zonalocale Francesco Menna, sindaco di Vasto. "Sto andando sul posto a verificare".

In aggiornamento