L’Aqualand del Vasto non aprirà per la stagione estiva 2020

I cancelli dell'Aqualand del Vasto resteranno chiusi per la stagione estiva ormai alle porte. A comunicaro qualche minuto fa è stata la direzione del parco divertimenti di via Incoronata "dopo attente e scrupolose valutazioni".

"Nell’attuazione dei protocolli mirati al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – dicono dalla direzione – l’Aqualand del Vasto non avrebbe potuto, per quest’anno, garantire gli stessi servizi con la stessa qualità, così come dimostrato negli anni. Con rammarico, quindi, ma anche con grande senso di responsabilità, l’appuntamento con i giochi d’acqua, gli spettacoli, le musiche e i colori del parco viene rinviato ad un futuro quanto mai prossimo".

Con la mancata riapertura vengono meno anche decine di posti di lavoro stagionale.