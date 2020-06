Fase 3, Vasto Marina riparte. Commercianti: "Rispetto delle regole e niente rincari"

Molta gente in giro (non è mancato qualche assembramento, come negli scorsi due weekend), ma per le attività commerciali, dove le regole anti coronavirus vengono rispettate, il bilancio del weekend del 2 Giugno è in agrodolce. Vasto Marina è ripartita dalla Festa della Repubblica, che in tutta Italia riavvio del settore turistico. I commercianti si impegnano a evitare rincari. Lo dice il presidente del consorzio Vivere Vasto Marina, Piergiorgio Molino:

(Interviste a Piergiorgio Molino, Mariarosaria Franceschini e Domenico Salvatorelli)

Molti i vastesi a passeggio sulla riviera nel ponte del 2 Giugno. Sono mancati i turisti, visto che oggi è il giorno della riapertura dei confini regionali. Gli esercenti mostrano le precauzioni adottate per accogliere in sicurezza una clientela ancora un po' timorosa.

(Interviste a Sofia Radoccia, Cristina D'Adamo e Vasco Di Renzo)