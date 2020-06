Avanti Vasto mette i paletti: "Coalizione larga? Solo con soggetti e associazioni di centrosinistra"

No alle fughe in avanti. La coalizione che sostiene Francesco Menna potrà allargarsi solo con il consenso unanime dell'attuale maggioranza e, comunque, mantenendo la connotazione di centrosinistra dell'alleanza. Avanti Vasto mette i paletti in vista delle elezioni comunali del 2021 e, "riscontrata la disponibilità di ricandidatura di Francesco Menna a sindaco", chiarisce cinque punti da cui far cominciare il percorso che porterà fino alle urne: "Qualunque allargamento della coalizione va condiviso e concordato con l’attuale maggioranza.

Apertura di un dialogo con soggetti politici e associazioni di chiara collocazione nel perimetro del centro sinistra storico della nostra città.

Evitare alleanze con personaggi, comitati e associazioni che non hanno mai condiviso le scelte fatte in questi anni dall’attuale maggioranza. La stesura di un programma elettorale che continui a mettere al primo punto lo sviluppo della città e il benessere dei nostri concittadini. Le alleanze giallo-rosse del governo nazionale non devono condizionare le scelte locali", si legge in un comunicato della lista civica di ispirazione socialista.

"Queste sono giornate in cui tutta l’attenzione è rivolta alla fase dell’uscita dall’emergenza causata dal Covid-19, molto probabilmente il presente e il dopo sarà diverso da come l’avevamo programmato qualche mese fa.Ora è il tempo di guardare avanti, e a Vasto nella tarda primavera del 2021 ci saranno le elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

Appena prima del lockdown il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione del 2020, che ci permetterà di pianificare al meglio gli interventi dell’ultimo anno di amministrazione.

Quest’ultimo anno va anche speso per iniziare un percorso politico che ci porti a vincere di nuovo le amministrative del 2021.

L’attuale coalizione che governa la città, è sostanzialmente la stessa dal 2006, le forze politiche, le donne e gli uomini delle liste civiche, che in questi anni hanno retto le sorti dell’amministrazione, sono tutte riconducibili ad un’alleanza progressista e ambientalista che è riuscita a coniugare lo sviluppo della città in una cornice di sostenibilità ambientale".

Avanti Vasto chiede decisioni collegiali per arrivare all'appuntamento elettorale: "Nel confermare la nostra disponibilità a continuare un percorso politico/amministrativo con il sindaco Francesco Menna, auspichiamo che quanto prima si inizi a ragionare sulle questioni da noi sollevate.

Noi siamo pronti per l’apertura di un tavolo di confronto con il sindaco e tutta la maggioranza, in un’ottica di condivisione delle scelte da intraprendere, solo un chiaro e franco confronto ci permetterà di continuare un percorso comune".