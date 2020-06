A Cupello il Municipio illuminato con il tricolore per la festa della Repubblica

Alla vigilia della festa della Repubblica, l'amministrazione comunale di Cupello ha scelto di illuminare con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, il palazzo del Municipio in corso Mazzini. Un'immagine suggestiva ed emozionante per dare un segno di unità in una giornata in cui, per le limitazioni ancora vigenti per contrastare il Coronavirus, non ci saranno le celebrazioni pubbliche che caratterizzano la giornata della festa della Repubblica.

"È l'omaggio che abbiamo voluto rendere alla Repubblica - commenta il sindaco Graziana Di Florio -. Ricorrenza significativa per l'Italia intera che ci riporta ai valori di Libertà, Democrazia, Unità e Cittadinanza. A 74 anni dalla sua nascita l'Italia si ritrova, come allora, a dover ricostruire il Paese dopo una delle più grandi crisi mai attraversate.

E proprio in un momento storico come questo abbiamo tutti bisogno di ritrovare le nostre identità sotto un'unica bandiera che, oggi più che mai, sentiamo nostra e che deve darci una spinta a ripartire con quella stessa forza e spirito che ebbero i nostri Padri Costituenti che hanno ricostruito un Paese dalle macerie.

Buona festa della Repubblica!".