Stagione balneare al via: "La spiaggia di Vasto Marina pronta ad accogliere in sicurezza"

Il meteo incerto e la giornata di lunedì non hanno favorito l'affluenza in spiaggia ma, con oggi, inizia ufficialmente la stagione balneare 2020. In molti stabilimenti si lavorare per ultimare i lavori di adeguamento alle nuove normative anti-Covid, in molti altri è già tutto pronto e c'è chi ha già ha preso possesso di ombrellone e lettini per vivere un'estate serena sulla spiaggia di Vasto Marina. Gli operatori sembrano aver metabolizzato le nuove disposizioni e sono pronti ad "accogliere vastesi e turisti in tutta sicurezza".

Distanze da rispettare, segnaletica, percorsi differenziati e tanti altri accorgimenti diventeranno aspetti con cui convivere nei prossimi mesi. In questa prima mattinata di ripartenza abbiamo incontrato tre operatori, Antonio Liberatore, Massimo Di Lorenzo e Domenico Molino, che ci hanno raccontato come hanno organizzato le attività nei loro stabilimenti e cosa si aspettano dalla stagione estiva.