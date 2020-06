Concerto online per il 2 giugno dell’Orchestra giovanile Gabriele Rossetti

L'Orchestra Giovanile Gabriele Rossetti sarà protagonista domani, 2 giugno, di "Chi fermerà la musica", un concerto virtuale nel giorno della festa della Repubblica. "Lavoro instancabile, sacrificio, impegno, dedizione, ma anche tante soddisfazioni. Lo avremmo suonato il 2 giugno 2020. Non è stato possibile, ma non ci siamo dati per vinti ed eccoci qui, perchè l'orchestra non si ferma, uniti come sempre!".

E così i giovani studenti dell'istituto vastese suoneranno "senza direttore rafforzando l’idea del lavoro d’insieme, condividendo il pensiero musicale e interpretativo: un’orchestra che vive, suona e respira insieme anche a distanza".

L’Orchestra Giovanile Gabriele Rossetti di Vasto è composta da 70 esecutori delle classi dell’indirizzo musicale, dai docenti di strumento Roberto Laccetti (chitarra), Andrea Di Mele (violino), Mauro Gallo (pianoforte) e Selina De Santis (flauto traverso).

"Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti, Prof.ssa Maria Pia Di Carlo, per il sostegno e l’incoraggiamento".

Per seguire il concerto - Martedì 2 giugno alle 21 - CLICCA QUI