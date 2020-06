"Pali pericolanti: se cadono, rischiamo di rimanere senza corrente elettrica"

"Qui rischiamo di restare senza corrente elettrica", dice preoccupato Cesare Marino, residente di contrada Buonanotte, nella parte meridionale del territorio comunale di Vasto.

"La linea - racconta - è stata ripristinata dopo le nevicate del 2017. Oggi, però, ci troviamo in una situazione di pericolo". Forse sono state le folate di vento dei giorni scorsi a inclinare diversi pali in legno che sostengono la rete elettrica, "ma ora il rischio è che, se cade uno di questi pali pericolanti, il cavo si spezzi lasciando senza corrente tutta la zona", dice Marino, che torna a chiedere al Comune di Vasto e lo sfalcio dell'erba ai margini di via Buonanotte, soprattutto all'incrocio con la strada provinciale 181 Vasto-San Salvo, "per motivi di sicurezza: la vegetazione copre la visuale agli automobilisti che devono immettersi sulla strada principale. Come sempre, noi che viviamo in questa zona ci sentiamo cittadini di serie B".