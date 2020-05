Vasto, niente coalizione giallorossa. Grippa: "M5S non farà alleanze con nessuno"

Il Movimento 5 Stelle non farà alleanze alle elezioni comunali di Vasto. Distinti e distanti da destra e sinistra: i pentastellati confermano la linea di sempre, dopo che il segretario provinciale del Pd, Gianni Cordisco, in un'intervista rilasciata a Zonalocale, aveva aperto all'ipotesi di un'intesa giallorossa [LEGGI].

"Ribadiamo che non faremo alleanze con nessuno". Così Carmela Grippa chiude la porta all'accordo che la segreteria provinciale dem ha detto di voler provare a raggiungere. "Rispetto - dice la parlamentare di Vasto - alle parole del segretario provinciale del Pd, Gianni Cordisco, che aprono ad un'alleanza con noi dei Cinque Stelle per il sostegno al loro candidato e sindaco uscente, Francesco Menna, alle prossime elezioni a Vasto, credo sia un ulteriore nuovo passo per coinvolgere il Movimento in questa prossima tornata elettorale per la nostra città.

Con piacere leggo altresì del 'dialogo' evidenziato con la sottoscritta per le esigenze del territorio. Sarà sempre così ogni qualvolta si tratterà di ascoltare per risolvere le esigenze segnalate dai nostri veri ed unici alleati, i cittadini, ma anche quando esse provengono da assessori o altri amministratori. Noi portavoce del Movimento siamo stati eletti per rappresentare tutti senza distinzioni nelle istituzioni e per questo valuteremo possibilità di percorsi e battaglie comuni".

Secondo Carmela Grippa, anche se manca un anno, o poco meno, alle comunali del 2021, la campagna elettorale è già "entrata nel vivo: la destra ci accusa di alleanze con il Pd, che fa sapere di essere disponibile ad alleanze con il Movimento. Il Movimento invece c'è e soprattutto ha idee chiare su come fare per il bene dei cittadini vastesi. Ribadiamo quindi - sottolinea la deputata - che non faremo alleanze con nessuno". Il M5S continuerà "la sua battaglia politica così come ha sempre fatto".