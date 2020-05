"Vasto, ma quanto sei bella!": i luoghi più incantevoli nel video dei commercianti del borgo antico

"Vasto, ma quanto sei bella! Su, dai, raccontaci un po' di te". È dedicato alla città il video che Vasto in centro, il consorzio dei commercianti del borgo antico, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook per lanciare la ripartenza commerciale e turistica in un momento in cui è necessario stare uniti per superare le difficoltà economiche causate dalla Fase uno dell'emergenza coronavirus.

Il video, che ha già superato le 40mila visualizzazioni, fa parte di una campagna di comunicazione avviata nelle prime settimane della Fase due, tra cui i manifesti in cui i consorzi commerciali Vasto in centro e Vivere Vasto Marina invitano i vastesi a fare acquisti nei negozi della loro città per rinascere tutti insieme.