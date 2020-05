Stabilizzati 5 vigili precari, Menna: "Risultato importante per la città"

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore al Personale, Lina Marchesani annunciano le immissioni in servizio di 5 ex vigili precari stabilizzati per effetto del decreto milleproroghe. Gli agenti, come comunicato dal primo cittadino e dall'assessore, entreranno nell'organico dal 1° giugno.

La Giunta del Comune di Vasto ha immediatamente modificato la programmazione del fabbisogno del personale per liberare le risorse economiche necessarie alla stabilizzazione dei 5 giovani neo assunti.

"Oltre ai vigili urbani – sottolineano il sindaco e l'assessore – sono già state assunte 15 persone a vario livello che in molti casi hanno sostituito personale in fase di pensionamento e incrementato la qualità professionale".

Gli amministratori rispondono anche ai consiglieri di Forza Italia che, nei giorni scorsi, annunciavano l'assunzione definitiva dei 5 vigili inizialmente rimasti esclusi, per una manciata di giorni, dalla stabilizzazione prevista dalla legge Madia, definendola una loro vittoria. "La battaglia portata avanti con interventi in Consiglio Comunale e numerosi ordini del giorno - hanno dichiarato i forzisti Massimiliano Zocaro e Guido Giangiacomo - raccoglie oggi i suoi frutti".

"Se un ruolo hanno avuto, in questi ultimi anni, alcune forze politiche della opposizione (soprattutto Forza Italia) – dichiarano primo cittadino e assessore - è stato quello di cavillare sui provvedimenti con la solita opposizione distruttiva che ha ritardato la soluzione trovata. Ma di questo sanno bene i nostri nuovi assunti".