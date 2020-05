Stabilizzati 5 vigili precari: in servizio dal 1° giugno. Forza Italia: "Vittoria nostra"

Torneranno in servizio a Vasto il 1° giugno. Stavolta non saranno contratti stagionali, ma a tempo indeterminato. Finisce il precariato per cinque agenti di polizia locale: il Comune ha assunto definitivamente i vigili che, per una manciata di giorni, erano rimasti esclusi dalla stabilizzazione prevista dalla legge Madia.

Ad annunciarlo non è l'amministrazione comunale, ma l'opposizione. Secondo il coordinatore cittadino di Forza Italia, Massimiliano Zocaro, il direttivo locale del partito di Berlusconi e il consigliere comunale Guido Giangiacomo, è una loro vittoria, per questo esprimono "grande soddisfazione la notizia della stabilizzazione a far data dal 1 giugno delle ultime cinque unità di dipendenti che dopo tre anni di servizio precario presso il corpo di polizia municipale di Vasto per pochi giorni non sono furono stabilizzati.



Con i sei già stabilizzati lo scorso anno, la battaglia portata avanti da Forza Italia con ripetuti interventi in Consiglio Comunale e numerosi ordini del giorno, per chiedere dapprima un concorso e poi la stabilizzazione quando la riapertura dei termini della legge Madia ha reso possibile finalmente rendere giustizia a undici giovani dipendenti, raccoglie oggi i suoi frutti.



Sicuramente - prevedono Zocaro, Giangiacomo e il direttivo di FI - l’amministrazione Menna, farà finta di dimenticare che solo per sua colpevole inerzia amministrativa non rinnovando tempestivamente il contratto causò la mancanza di quei pochi giorni necessari per la stabilizzazione, e strombazzerà questo risultato come un suo grande merito: si sa… la vittoria ha cento padri, la sconfitta è sempre orfana. Ma la storia - dicono i forzisti - prima o dopo presenta il suo conto".