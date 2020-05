Non si svolge il Pellegrinaggio Mariano, a Pollutri momento di preghiera in parrocchia

A causa della epidemia di Covid-19 quest’anno non si svolgerà il tradizionale Pellegrinaggio Mariano Diocesano Pollutri - Miracoli di Casalbordino e la Parrocchia SS. Salvatore di Pollutri, in collaborazione con l’Azione Cattolica parrocchiale, ha organizzato alle ore 18:00 di oggi, sabato 30 maggio 2020, un momento di meditazione e raccoglimento per rinnovare l’atto di fede e preghiera nei confronti di Maria.

Il momento di preghiera verrà trasmesso in streaming e sarà possibile parteciparvi collegandosi alla pagina facebook della parrocchia.

Per seguire la diretta - CLICCA QUI