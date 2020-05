Chiede 20mila euro per non rivelare la relazione "clandestina" alla moglie dell’amante: arrestata

Una donna è stata arrestata dai carabinieri di Casalbordino per aver estorto 20mila euro all'uomo con il quale intratteneva una relazione extraconiugale: la 59enne, secondo la ricostruzione dei militari, minacciava di rivelare il rapporto alla moglie dell'uomo se lui non le avesse consegnato il denaro.

Le forze dell'ordine non esitano a paragonare la vicenda alla trama di un film. I due si sono conosciuti sul posto di lavoro 15 anni fa e "nonostante la differenza di età, è subito nata tra loro un’attrazione che li ha portati a diventare amanti. La storia è proseguita per circa 10 anni, sino a quando lui si è innamorato di un’altra donna interrompendo il loro rapporto affettivo. Dopo qualche mese lei gli dice di aver lasciato il marito e lo invita ad un ultimo incontro d’amore. Lì è ricominciata la loro relazione che è proseguita, tra alti e bassi, sino a qualche mese fa. Intanto gli dice di essere in difficoltà economiche chiedendogli dei soldi, che lui, in virtù della lunga relazione, le ha consegnato in più momenti. L’ultima pretesa di 20mila euro è stata però rifiutata e la donna ha reagito minacciando di inviare alla moglie le registrazioni dei loro incontri amorosi, conservati sul suo cellulare".

Qualche giorno fa, l'uomo, esasperato dalle minacce, si è rivolto ai carabinieri della stazione di Casalbordino. Così è stato organizzato l'ultimo incontro a Fossacesia durante il quale è stata consegnata la notevole somma di denaro. La donna è stata fermata subito dopo dai carabinieri comandati dal luogotenente Nicola Zanni; addosso aveva ancora la busta contenente contanti e assegni.

Ieri, il gup del tribunale di Lanciano ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti la misura cautelare del non avvicinamento all’uomo.