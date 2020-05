Dopo i lavori di riqualificazione riapre il parcheggio di largo Saraceni

È stato riaperto il parcheggio di largo Saraceni a Vasto, nell'area degli ex palazzi scolastici, con accesso da via Vittorio Veneto e uscita in via XXIV maggio.

"I lavori di riqualificazione sono stati stabiliti in accordo con i condomini in occasione di una assemblea condominiale - spiega l'assessore al patrimonio e alla polizia locale Luigi Marcello -. L’Amministrazione Comunale quale proprietario dell’area ha partecipato in parte alla spesa sostenuta con un contributo economico pari ad un terzo del costo. Su indicazione della Polizia Locale si è provveduto ad una ridisegnazione delle aree destinate a parcheggio per le autovetture recuperando spazi per i motorini e limitando l’accesso ai mezzi pesanti per salvaguardare il lavoro realizzato".

L'amministrazione comunica anche che "nei prossimi mesi sono in programma per i due porticati degli ex Palazzi scolastici in Corso Nuova Italia, di proprietà comunale, interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento degli intonaci. Opera anche questa che sarà realizzata con la compartecipazione del Comune come deliberato dalla Giunta lo scorso mese di marzo".