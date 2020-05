Cede controsoffitto in Chirurgia all’ospedale di Vasto, vigili del fuoco sul posto

Una porzione di controsoffitto si è staccata cadendo a terra all'interno del reparto di Chirurgia dell'ospedale "San Pio" di Vasto.

Dalle prime informazioni, il distacco si sarebbe verificato all'interno di una delle stanze e, fortunatamente, non avrebbe coinvolto nessuno tra il personale sanitario in servizio e i pazienti. All'interno era presente un paziente al lato opposto del crollo; comprensibile per lui il grosso spavento.

Il reparto è stato ristrutturato qualche anno fa. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco; in ospedale si è recato anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna. Il primo cittadino attenderà l'esito del sopralluogo del tecnico dei vigili del fuoco e procederà all'interlocuzione con Asl e Regione.

In aggiornamento