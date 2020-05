"Il Comune ha pulito la strada e ha gettato i rifiuti sul mio terreno"

Dopo quattro mesi, siamo tornati in via Sant'Onofrio, all'incrocio con via Conicella, nella zona occidentale di Vasto. E siamo tornati a parlare con Nicola Di Nanno, un residente che a gennaio aveva chiesto pulizia della zona, nuovo asfalto sulla strada disastrata e rallentatori perché c'è un rettilineo su cui gli automobilisti schiacciano il piede sull'acceleratore. Ecco qual è la situazione attuale: