Vasto, branchi di cinghiali nelle proprietà private: "Da una settimana li abbiamo davanti casa"

Branchi di cinghiali invadono proprietà private all'Incoronata, contrada sempre più densamente popolata della zona nord di Vasto.

Una residente, Margherita Di Spalatro, racconta a Zonalocale i timori che si vivono nell'uscire di casa e nel farvi rientro: "È iniziato tutto una settimana fa circa, in pieno pomeriggio quando dei forti rumori sono stati uditi da vari componenti della famiglia in vari punti della casa. Affacciandoci al balcone, cinghiali di dimensioni considerevoli insieme a cuccioli, come si vede nelle foto, buttavano all'aria della legna accatastata.

Abbiamo fatto molto rumore e si sono allontanati, ma il giorno successivo sono tornati e così quasi sempre durante tutta la settimana. Il peggio è che arrivano anche in pieno giorno, aggirando la recinzione. C'è molta preoccupazione".

L'allarme era stato lanciato, per l'ennesima volta, nelle scorse settimane da Michele Bosco, presidente del comitato Terre di Punta Aderci: nella Fase uno dell'emergenza coronavirus il problema del proliferare degli ungulati è stato tralasciato e oggi le conseguenze sono evidenti.