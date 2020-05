Laudazi: "Inconcepibile la sospensione dei lavori per la realizzazione dell’isola ecologica"

Ritardi e nuova sospensione dei lavori per la costruzione dell'isola ecologica di contrada san Leonardo a Vasto. È quanto denuncia Edmondo Laudazi in un comunicato stampa.

"In contrada san Leonardo a Vasto sono, o meglio dovrebbero essere, in corso i lavori per la costruzione dell'isola ecologica, con annesso centro del riuso, avviati da tempo e in via di lenta realizzazione – dichiara l'esponente de Il Nuovo Faro -. Si tratta di un'opera che, come abbiamo precisato più volte, costerà alle casse comunali il doppio e funzionerà a metà, anche se è ormai indispensabile e urgente".

"Il sindaco Francesco Menna e l'assessore Paola Cianci ne hanno più volte promesso l'apertura a breve e noi siamo andati a controllare – afferma -. Abbiamo avuto modo di constatare che i lavori sono in ritardo e sono stati di nuovo sospesi, senza che ne sia stato comunicato il motivo, e che l'inaugurazione attesa dovrà essere probabilmente rinviata. Inconcepibile".

"Il Nuovo Faro continua a non riscontrare, nell'attuale compagine amministrativa, le indispensabili capacità e il dovuto interesse per rispettare i propri impegni - sostiene -. Ogni qualvolta si sfiora un problema ambientale o ecologico si piomba in un buio senza speranza. Noi continueremo ad impegnarci ugualmente in una strenua operazione di stimolazione progettuale e di verifica dei vari obiettivi da raggiungere in questo scorcio di mandato".