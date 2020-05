L’amministrazione sansalvese annuncia 15 nuovi posti auto in via Duca degli Abruzzi

In via Duca degli Abruzzi a San Salvo sarà realizzato un miniparcheggio a raso per 15 posti auto a pettine. Il progetto era stato già annunciato nella conferenza stampa di fine anno. Lo spazio a disposizione è di 520 metri quadri e all'interno ci sarà uno stallo riservato ai disabili con lo spazio sufficiente per le manovre.

La realizzazione del parcheggio sarà possibile grazie al contributo della Regione Abruzzo di 50mila euro. "Il progetto – spiega il Comune – che garantirà la sosta degli autoveicoli in piena sicurezza, con la realizzazione propedeutica degli impianti idrici ed elettrici, con la realizzazione dell’opportuna segnaletica orizzontale, tale da garantire un dimensionamento ed una disposizione degli stalli di sosta, nonché la predisposizione degli elementi che potranno garantire l’illuminazione pubblica".

"Ripartiamo con maggiore slancio nel settore delle opere pubbliche – aggiunge il sindaco Tiziana Magnacca – Il nuovo e funzionale mini parcheggio sarà a beneficio del centro storico al fine di favorire la mobilità e la sosta degli autoveicoli per raggiungere le attività commerciali e i servizi".