Incivili abbandonano tre sacchi di eternit in via Pertini a Vasto

Tre grossi sacchi per gli scarti dell'edilizia abbandondati contenenti eternit. Succede a Vasto, in via Sandro Pertini, dove ignoti incivili hanno pensato bene di lasciare il pericoloso materiale accanto a un cassone del cantiere dei lavori per la fibra ottica.

I residenti hanno allertato i vigili urbani che qualche giorno fa si sono recati sul posto accertando la presenza dell'eternit. "Al più presto i rifiuti saranno rimossi – dice il comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro – Cercheremo di risalire ai responsabili che rischiano una denuncia penale. L'eternit deve seguire corrette procedure di smaltimento che hanno un costo che i privati cercano di aggirare. Presto riattiveremo diverse fototrappole, ma soprattutto di notte non è difficile individuare nuove aree e abbandonare rifiuti pericolosi e ingombranti. L'appello resta sempre quello al buon senso civico dei cittadini".