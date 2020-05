Gomme delle auto squarciate nel quartiere di via Ciccarone, indaga la polizia

Gomme squarciate. Le hanno trovate ieri a Vasto tre automobilisti nella zona di via Ciccarone, dove si ripetono gli atti di vandalismo ai danni delle vetture in sosta su una delle strade principali della città e lungo le traverse.

Ieri tre persone, nel mettersi in macchina, hanno notato le ruote sgonfie. Si sono avvicinate a controllare e hanno visto che i copertoni erano stati tagliati con una lama o, comunque, con un oggetto appuntito. Hanno chiamato il 113. Sul posto è intervenuta, per verificare l'accaduto, una volante del Commissariato di via Bachelet, dove in giornata le vittime dell'atto vandalico sono attese per formalizzare la denuncia contro ignoti.

Gli agenti del vice questore Fabio Capaldo hanno avviato un'indagine. Stanno verificando se ci sono immagini della videosorveglianza in grado di aiutarli a idenficare chi si è divertito a danneggiare le automobili.

Nella stessa zona, nei giorni scorsi, alcuni residenti avevano segnalato a Zonalocale analoghi scempi.