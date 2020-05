Galieri traslochi compie dieci anni di attività: "Un ringraziamento speciale ai nostri clienti"

La fortuna aiuta gli audaci, dicevano i latini, ma questa massima è ancora attuale se si pensa alle grandi e anche piccole (seppur molto soddisfacenti) imprese che l'uomo riesce a realizzare con il proprio impegno. E forse proprio l'audacia ha consentito all'impresa di traslochi Galieri, ormai dieci anni fa, di riuscire a installarsi con successo in un territorio che, almeno inizialmente, non gli apparteneva. Ma il lavoro fatto bene e con rigorosità premia sempre e oggi siamo qui a raccontare un anniversario importante e meritato di una realtà vastese destinata a crescere e a continuare a fornire un servizio che soddisfi a pieno le esigenze dei clienti. Prendere a cura gli oggetti di altre persone per trasferirli in un posto diverso, non è semplice. La ditta Galieri traslochi lo fa però con perserveranza e attenzione da dieci anni e questi risultati meritano di essere celebrati per tutto l'impegno e l'amore verso ciò che si fa perseverati nel tempo, fino ad oggi.

Dieci anni fa, dopo molti anni di attività a Torino, la ditta Galieri Traslochi, decise di trasferirsi a Vasto. Dopo molte difficoltà nei primi anni, i titolari Massimo e Piero sono riusciti a farsi conoscere per la loro disponibilità e serietà, conquistando la fiducia dei clienti. Padre e figlio, uniti dalla stessa missione, hanno fornito e continueranno a fornire il miglior servizio di traslochi, con l'esperienza, la professionalità e la competenza che li contraddistingue.

"Un ringraziamento speciale va a tutti i clienti che hanno avuto fiducia in noi" ci dicono, "siete voi la nostrra migliore pubblicità".





Galieri Traslochi

Corso Mazzini, 338, 66054 Vasto CH

0873 364953

Sito: Galieri Traslochi