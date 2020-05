"A Carpineto stanno abbattendo cipressi piantati 99 anni fa"

"Questi cipressi sono stati piantati nel 1921. Sono il fiore all'occhiello del cimitero di Carpineto Sinello". Un cittadino, Giuseppe Berardi, protesta contro il progetto dell'amministrazione comunale che comporta l'abbattimento di alberi piantati 99 anni fa.

Zonalocale ha contattato il sindaco di Carpineto, Antonio Colonna, che oggi non era in paese e ha dato la disponibilità a mostrare il progetto e i lavori per la giornata di sabato.