Suoniamo con il maestro Luca: terzo appuntamento con il laboratorio musicale per i più piccoli

Terzo appuntamento di Suoniamo con il maestro Luca, laboratorio "a distanza" per bambini a cura di Luca Raimondi, musicista e musicoterapeuta, in collaborazione con la cooperativa Pianeti Diversi e Zonalocale.

In questo periodo in cui i bambini sono a casa, ogni settimana il maestro Luca ci regala un video-tutorial per cimentarsi, con semplici oggetti domestici, in divertenti momenti musicali.

Questa settimana il maestro Luca ha potuto contare sull'aiuto di un giovanissimo aspirante musicista. Diego ha accompagnato Luca Raimondi con secchi e bacinelle.

