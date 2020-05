Insieme per la dialisi, domani al San Pio il presidio di ANED per sensibilizzare la dirigenza Asl

Continua a destare preoccupazione la situazione del reparto dialisi dell'ospedale San Pio di Vasto. Secondo l'ANED (associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto), i 6 infermieri dell’unità operativa non bastano per garantire il trattamento salvavita che rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Per questo motivo domani mattina alle 11.00, nel piazzale antistante l'ingresso alla zona parcheggio Dialisi dell'ospedale di Vasto, ANED con i suoi rappresentanti, soci e familiari manifesterà a supporto del personale sanitario, per sensibilizzare la dirigenza Asl sulla situazione che vede il reparto carente di troppe unità.

La dialisi è una terapia salvavita che necessita di assistenza professionale dedicata. Di recente, anche il sindaco Francesco Menna, ha sollevato il problema in consiglio comunale chiedendo un incontro con i vertici della Asl, per scongiurare lo spostamento dei dializzati in altre strutture.

"Il comitato Aned Abruzzo e Molise prosegue la sua attività di vigilanza sul panorama nefrologico abruzzese a tutela dei pazienti, e sul nosocomio vastese ha più volte scritto alla Asl Lanciano Vasto Chieti sottolineando quanto sia alto il rischio clinico di questi pazienti - spiega Marina Stoppani, segretario regionale del comitato -. Ci preme ricordare che Vasto è il fiore all’occhiello della dialisi estiva abruzzese e che l’emergenza Covid non ha fatto altro che aggravare una situazione già precaria".