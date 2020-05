Indagine sierologica sul Covid-19, tra le città scelte c’è anche San Salvo

C'è anche San Salvo tra le città scelte per i test dell'indagine sierologica sul Covid-19.

"Ho appreso che nelle prossime ore alcuni cittadini saranno contattati telefonicamente dal centro regionale abruzzese della Croce Rossa Italiana per fissare un appuntamento per il prelievo del sangue per partecipare ai test – dichiara il sindaco Tiziana Magnacca –. Commento questa notizia con soddisfazione perché anche San Salvo contribuirà nell'indagine epidemiologica. Invito i miei concittadini a dare la propria disponibilità, perché contribuiranno a tracciare lo stato di salute della popolazione residente e collaboreranno a quest'iniziativa indispensabile per la ricerca".

"Partecipare non è obbligatorio ma, per ottenere dei risultati affidabili, è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Conoscere la situazione epidemiologica serve a ognuno di noi. Il prelievo – spiega il sindaco – potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto dall'Istat in accordo con il Comitato tecnico scientifico nazionale".

La Regione Abruzzo comunicherà l'esito dell'esame a ciascun partecipante a cui sarà assegnato un numero d'identificazione anonimo per l'acquisizione del risultato del test. Il legame di questo numero d'identificazione con i singoli individui sarà gestito dal gruppo di lavoro dell'indagine e sarà divulgato solo agli enti autorizzati. Gli esiti dell'indagine potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l'analisi comparata con altri Paesi europei.