Fermato durante i controlli nel quartiere San Paolo, giovane arrestato per spaccio di stupefacenti

Un 30enne è stato arrestato ieri dagli agenti del commissariato di Vasto dopo essere stato fermato in via Spataro da un posto di blocco rientrante nei servizi di controllo anti Covid-19 disposti nel quartiere San Paolo (ai quali partecipa anche il personale del reparto Prevenzione Crimine Abruzzo).

"Gli uomini della Polizia di Stato – spiegano dal commissariato – hanno controllatp un veicolo il cui occupante, all'alt imposto, ha mostrato i primi segni di insoffernza e nervosismo. Per tale ragione, considerati anche i precedenti di polizia specifici, è stata effettuata una perquisizione personale e veicolare che ha permesso di rinvenire 5 dosi di sostanza stupefacente, del tipo eroina e cocaina, e un bilancino di precisione. Considerata la flagranza del reato, la perquisizione è stata estesa nell'abitazione del ragazzo dove sono stati rinvenuti altri 30 grammi di eroina, 2500 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle sostanza".

V.T., classe '90, con precedenti, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostatnza stupefecenti. Lo stesso, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo che avverrà secondo le norme del rito speciale del giudizio direttissimo.