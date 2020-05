Pienile, sanificazione di qualità per ambienti protetti e sicuri

La ripresa delle attività lavorative e la riapertura di esercizi commerciali, aziende e uffici, accresce l'urgenza di interventi di sanificazione e igienizzazione, che consentano di tornare al lavoro in piena sicurezza. Una semplice disinfezione delle superfici non basta per sanificare completamente un ambiente da Covid-19 ed è importante affidarsi ad aziende esperte che conoscano le modalità di intervento più efficaci per ogni tipo di locale.

Pienile, azienda certificata secondo gli attuali standard europei, da 3 anni nel settore, offre tecnologie e servizi innovativi per la disinfezione e sanificazione di ambienti ad uso civile e industriale, mediante appositi presidi medici battericidi e virucidi e diverse tipologie di interventi di sanificazione tra cui quelli per irrorazione, nebulizzazione e a ozono.

"Gli interventi per irrorazione o nebulizzazione sono particolarmente indicati per le aree esterne o per quelle di passaggio, come corridoi, scale o pareti, - spiega Antonio Ruotolo, responsabile della società - e consistono nell’irrorazione o nebulizzazione di disinfettante liquido a forte potere igienizzante, battericida e virucida mediante pompe irroratrici e apparecchiature specifiche. Nei locali con mobili, attrezzature o altro, si interviene con un nebulizzatore che produce vapore (freddo o caldo) e igienizza l’ambiente coprendo anche le zone di difficile accesso".

"La sanificazione a ozono, invece, è in grado di disinfettare e sterilizzare gli ambienti da ogni tipo di agente patogeno, senza lasciare residui - spiega -. L’ozono è un potente disinfettante in grado di raggiungere i punti più nascosti e di eliminare fino al 99,98% di impurità".

Tutte le operazioni vengono effettuate da tecnici esperti, equipaggiati con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla norma: tuta in tyvek monouso, guanti in nitrile monouso, copri scarpa monouso e maschere. Le procedure hanno certificazioni di qualità ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, UNI EN ISO 13549:2003.

"Prima dei nostri interventi un tecnico, previo appuntamento, si reca sul posto per fare un sopralluogo e approntare la tipologia di intervento più indicata".

Gli interventi di Pienile, secondo le normative vigenti, rientrano nelle categorie del bando per il rimborso delle spese sostenute per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro con il credito d'imposta al 60% per l'anno 2020.

Per informazioni e contatti

Antonio Ruotolo 393 9063665

mail amministrazionepienile@gmail.com