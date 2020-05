Evitare assembramenti, ma in municipio lunghe code, poco spazio e serve segnaletica anti-Covid

La norma che impone di stare ad almeno un metro dagli altri deve essere rispettata ovunque, a partire dagli uffici pubblici e, più in generale, dai luoghi frequentati da molte persone. Questo non è accaduto ieri in municipio a Vasto.

Cittadini in fila davanti all'ingresso degli uffici aperti al pubblico. Con la mascherina, ma uno vicino all'altro. Diverse le segnalazioni che Zonalocale ha ricevuto sulla coda, in alcuni momenti anche di 25 persone, tra il corridoio e il portone del Comune.

Più di qualcuno fa notare che il rispetto della distanza interpersonale, imposta dalle norme di contenimento del contagio da coronavirus, non può essere demandato alla sola prudenza dei cittadini, ma vanno create le condizioni perché questo possa avvenire: più sportelli aperti al pubblico, sufficiente spazio per l'entrata e l'uscita degli utenti e segnaletica adeguata, anche ricorrendo ad adesivi per il distanziamento, come quelli incollati sugli autobus, che indichino alle persone dove aspettare il proprio turno.

"Di questo problema segnalato - dice l'assessore ai Servizi civici, Luigi Marcello - parlerò a breve con la segretaria comunale", Anna Lucia Mascioletti.

Evitare gli assembramenti è la prima raccomandazione che i medici alle prese con la lotta al Covid-19 rivolgono ogni giorno a tutti.