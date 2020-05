Digital express: e-commerce con Marco Corvino e nuove agevolazioni con CNA Chieti

Durante la puntata di ieri del format Digital express, in onda con cadenza settimanale in live streaming sulla pagina facebook di Zonalocale, si è discusso di e-commerce e nuove agevolazioni utili per ottenere finanziamenti per avviare progetti digitali all’interno della propria azienda.

Gli ospiti della puntata erano Silvio Calice, funzionario di CNA Chieti e Marco Corvino, imprenditore del vastese con la sua azienda Corvino Gioielli.

Tra i temi centrali sicuramente quello del nuovissimo bando voucher digitali 2020 mirato a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori merceologici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione. Il capitale stanziato a favore dei progetti che vinceranno il bando è pari a un milione di euro e ogni impresa potrà ottenere fino al 70% dell’importo previsto per il proprio progetto.

In questo periodo in cui, per cause di forza maggiore, siamo stati tutti più portati ad acquistare online, molti imprenditori hanno valutato l’idea di avere un proprio spazio personale per vendere i propri prodotti sul mercato online, oppure pensato di potenziare il proprio apparato digitale, o semplicemente di chiedere delle consulenze specifiche. Questo bando offre la possibilità a tutti coloro che hanno un progetto nel mondo del digitale di poterlo sviluppare, con un investimento minimo. Per la valutazione del bando completo consultate questa pagina.

Per portare un bell’esempio e un bel risultato nel mondo degli e-commerce Marco Corvino ha parlato della sua esperienza in questo mondo, per lui attivo da pochi mesi ma comunque molto efficaci a produrre un effetto positivo sulla sua attività imprenditoriale.

