"Buon lavoro di Verì e Schael sul distretto sanitario di San Salvo a differenza dei predecessori"

Dopo l'installazione della nuova risonanza magnetica al Distretto sanitario di San Salvo [LEGGI], il sindaco Tiziana Magnacca esprime soddisfazione e lancia una frecciata alla passata giunta regionale di centrosinistra. Durante il mandato di Silvio Paolucci furono frequenti i botta e risposta con tra amministrazione comunale ed esponente Pd accusato di voler depotenziare la struttura.

"L'assessore regionale Nicoletta Verì e il direttore generale della Asl Thomas Schael sin da subito hanno avuto attenzione per il nostro Distretto sanitario che torna a occupare il ruolo che merita per il territorio", dice il sindaco a nome dell'amministrazione.

"Hanno compreso la sua importanza strategica la necessità della sua modernizzazione rispetto alle gestioni dei loro predecessori, i quali avevano addirittura cercato di depotenziarlo e di renderlo quasi inutile, ma soprattutto inadeguato e obsoleto nei mezzi e nella strumentazione rispetto alle richieste dell’utenza. Il nuovo apparecchio per la risonanza magnetica articolare permetterà di eseguire gli ulteriori esami di altri distretti corporei rispetto in uso e ormai. Voglio ringraziare anche il presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano per la sua capacità nel fare proposte e fornire suggerimenti utili in materia sanitaria sia a livello territoriale che a livello ospedaliero".

“Il Distretto di San Salvo – conclude il primo cittadino – deve essere in grado di potersi far carico di alcune criticità e si supportare alcuni servizi dell’ospedale di Vasto che in tale modo avrà più possibilità di concentrarsi sulle attività per le quali esso è vocato e che comunque devono essere ulteriormente rafforzate sia nella struttura che nel personale medico e infermieristico. Si deve in ogni caso continuare a investire sulla medicina del territorio, così si sta facendo sul Distretto di San Salvo, e pertanto continueremo a lavorare affinché aumentino sia nel numero e sia nelle specialità le attività ambulatoriali".