Di Michele Marisi: "Vasto sta perdendo l’occasione di far ripartire l’economia con il turismo"

Marco di Michele Marisi, segretario cittadino di Fratelli d'Italia, commenta la gestione della questione turismo da parte dell'amministrazione comunale vastese.



"Giugno è praticamente arrivato. Non sarà una stagione turistica come le altre, ma Vasto sta perdendo l'occasione per avere una stagione turistica meglio di altre città. Noi, un turismo col distanziamento sociale, possiamo farlo: per l’estensione ampia del territorio, per la moltitudine di spiagge, per le riserve, le piste ciclabili. E un’estate così, potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per l’economia locale, da tempo sofferente".

"Sembra, invece - prosegue - che questo tema non interessi all'amministrazione comunale, che non solo non ha prodotto mezza idea e mezzo atto per promuovere la città, ma non ha nemmeno recepito le proposte che da più parti sono arrivate per cominciare a far ripartire Vasto approfittando della stagione estiva. Al lavoro degli imprenditori, dei ristoratori, degli esercenti che tra difficoltà economiche e norme da rispettare stanno profondendo grande impegno per farsi trovare pronti, non corrisponde altrettanto impegno da parte dell'amministrazione comunale".



"Dopo la distribuzione dei buoni pasto, il vuoto. Niente incentivi, niente riduzione del costo dei parcheggi a pagamento [LEGGI], niente pacchetti turistici. L'assessorato al Turismo è come se non ci fosse, avrebbe dovuto invece mettersi al lavoro con il doppio dell'impegno degli scorsi anni, perché se da una parte non è possibile la realizzazione di manifestazioni estive che concepiscano gli assembramenti, dall'altra - sottolinea - le risorse risparmiate avrebbero potuto, e potrebbero ancora, essere investite per la sospensione dell’obbligatorietà della tassa di soggiorno, per l'acquisto di ticket da distribuire ai turisti per l'utilizzo delle biciclette, per la realizzazione di un calendario alternativo di iniziative volte a far conoscere e a frequentare luoghi di Vasto nei quali il distanziamento sociale è possibile, per la promozione della città”.