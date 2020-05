Cade sulla futura Via Verde, skater soccorso dall’eliambulanza

Rovinosa caduta per uno skater di 47 anni sul tratto della futura Via Verde della Costa dei Trabocchi in territorio di Vasto.

L'incidente è avvenuto nel tratto all'altezza di "San Nicola". Perdendo l'equilibrio mentre si trovava sullo skateboard, l'uomo ha battuto la testa riportando un forte trauma cranico, per questo il personale medico ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasferito lo skater a Pescara. Sul posto anche la protezione civile di Vasto.

Seppur molto frequentata soprattutto in occasione di queste giornate soleggiate, bisogna ricordare che il tracciato della futura Via Verde è ufficialmente chiuso al pubblico e l'accesso è consentito solo agli addetti ai lavori.