Scoppia incendio a Punta Penna: a fuoco vegetazione e pnemautici abbandonati

Un incendio è scoppiato intorno alle 17.30 a Punta Penna a Vasto. Una densa colonna di fumo nero è visibile dalla città.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Vasto: a bruciare in via Osca sono per lo più vegetazione e un cospicuo numero di pnemautici per camion abbandonati. In supporto sono poi arrivati i pompieri di Lanciano.

Presenti anche i carabinieri e la polizia di Stato.

In aggiornamento