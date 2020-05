Lorenza e Davide: "Con la musica a sostegno dei progetti di Emergency"

Dieci giorni di musica per sostenere le attività di Emergency nell'emergenza Coronavirus. La sezione di Perugia dell'associazione fondata da Gino Strada per il sesto anno ha organizzato l'evento Music for Emergency, questa volta esclusivamente online e con l'impegno preciso di sostenere i progetti sviluppati nel Nord Italia per fronteggiare la pandemia oltre che tutti i progetti nel Mondo.

All'iniziativa hanno partecipato anche due giovani vastesi che, da tempo, sono legati alla sezione perugina di Emergency. "Mi sono avvicinata a Emergency nel 2013, quando ero a Perugia per l'università", racconta Lorenza Di Lena, farmacista vastese. "Anche quando ho lasciato l'Umbria ho continuato a collaborare a distanza con l'associazione che, durante l'anno, organizza banchetti informativi ed eventi per raccogliere fondi e adesioni di nuovi volontari. Tanti anche i progetti nelle scuole per promuovere una cultura di pace e solidarietà".

Tra gli eventi sviluppati negli anni c'è Music for Emergency, idea nata sei anni fa "da una chiacchierata con Davide Di Ienno. Ci conosciamo sin da piccoli, avendo condiviso l'esperienza del Piccolo Coro Histonium. Così, ogni anno, l'ho coinvolto come amico e come musicista". L'edizione di quest'anno si è svolta online, con dieci appuntamenti musicali pubblicati ogni giorno "a partire dal 15 maggio, compleanno di Emergency. Le edizioni precedenti si sono svolte all'auditorium Santa Cecilia di Perugia, grazie al prezioso aiuto di Francesca Rossi che gestisce la scuola di musica al suo interno. Prezioso, come in ogni iniziativa, è il lavoro di Brunetta Bellucci, responsabile del gruppo di Perugia di Emergency".

Davide Di Ienno ha partecipato a Music for Emergency, come ci aveva annunciato durante la nostra Mezz'ora con..., insieme a Michele Paolino con cui forma l'Histérico Duo. I due musicisti, chitarra e sassofono, hanno interpretato Chiara Theme, brano di Marco Forni e Phil Palmer della colonna sonora del film "Tre uomini e una gamba".

"L'obiettivo dell'evento, come accade ogni anno, è raccogliere fondi per i progetti di Emergency che, anche nell'emergenza Coronavirus, non ha fatto mancare il suo impegno come a Bergamo, dove insieme ad Areu e Sanità degli Alpini, gestisce un ospedale dedicato ai pazienti Covid con un team di medici e infermieri richiamati dalle missioni all'esterno".

Per sostenere Emergency - CLICCA QUI