I commercianti fanno squadra: "Ci sosteniamo a vicenda per la ripartenza"

La fase 2 è entrata nel vivo con le tante prescrizioni a cui devono attenersi le attività commerciali e i pubblici esercizi per prevenire una nuova diffusione del Coronavirus. Il distanziamento sociale ha portato ad una riduzione dei posti a sedere in bar e pubblici esercizi e le attività hanno dovuto rivedere i loro piani per cercare di riprendere a lavorare. Luciano Nasuti, titolare del Caffè Commercio in via Giulio Cesare, ha visto dimmezzarsi i tavoli nel suo locale dove poter accogliere i clienti per colazioni, aperitivi e, soprattutto per la pausa pranzo. I rapporti di buon vicinato con le attività a lui vicine - fioraio Flowins, pizzeria Pizza Pazza e centro estetico Eterna Giovinezza - hanno portato ad una soluzione condivisa che ha creato valore per tutti così da affrontare con spirito positivo questa fase di ripartenza.

Siamo andati ad incontrare Luciano Nasuti per farci raccontare come si sono organizzati in via Giulio Cesare tra spazi "condivisi" e scambio di servizi.