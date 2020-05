Si riunisce oggi in videoconferenza il consiglio comunale di Vasto

Si riunisce stamattina, in modalità telematica, alle 9, il consiglio comunale di Vasto. L'assise civica osserverà una sospensione dalle 13.30 alle 14.30. Tra i punti all'ordine del giorno c'è quello proposto dai consiglieri di centrodestra sull'emergenza idrica nel Vastese. Gli stessi consiglieri, alcuni giorni fa, hanno protestato per il mancato inserimento tra i punti in discussione delle proposte di delibere su consumo di suolo e realizzazione del campo sportivo dell'Aqualand [LEGGI].

Questi i punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 9 marzo, 17 e 24 aprile 2020;

2. Interrogazione del 27.02.2020 presentata dai consiglieri comunali Marco Gallo e Dina Carinci ad oggetto “Le modalità di calcolo della Tari”;

3. Rinegoziazione di prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (circ. n. 1300/2020);

4. Art. 12, ultimo comma, del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare. Rideterminazione in ribasso di immobile presente nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2020/22;(Proposta 463)

5. Art. 12, ultimo comma, del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare. Rideterminazione in ribasso di immobile presente nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2020/22;(Proposta 464)

6. Art. 12, ultimo comma, del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare. Rideterminazione in ribasso di immobile presente nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2020/22;( Proposta 465)

7. Art.43 del T.U.E.L. – Iniziativa del consigliere comunale Alessandro d’Elisa ed altri del 30.04.2020, n.23672 di prot., “Richiesta di convocazione straordinaria ed urgente di un consiglio comunale, a distanza, ai sensi dell’art.40 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e dell’art.54 dello statuto comunale ad oggetto “ Emergenza idrica nel vastese, approvvigionamento e distribuzione da parte della SASI – Atto di indirizzo”;

8. Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Iniziativa dei consiglieri comunali Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo del 13.05.2020, n.25705 di prot., “Contributo economico per la sterilizzazione dei cani randagi”;

9. Art.43 del T.U.E.L. ed art.57 del Regolamento del Consiglio Comunale. Iniziativa dei consiglieri comunali Dina Nirvana Carinci e Marco Gallo del 13.05.2020, n.25705 di prot., ad oggetto: “Sistemazione del percorso pedonale tra il centro storico di Vasto e Vasto Marina e recupero di Fonte Nuova.