Riparte a Vasto il mercato del sabato in viale D’Annunzio

Dopo due mesi riparte sabato 23 maggio il mercato del sabato in viale D'Annunzio. Si completa così - anche se il mercato al quartiere San Paolo questa settimana è stato sospeso - la ripartenza dei mercati rionali, per i generi alimentari e non, in città.

"Una decisione presa dall’Amministrazione Comunale per venire incontro alle richieste degli ambulanti - ha spiegato l'assessore Luigi Marcello - che in questo periodo hanno risentito particolarmente del periodo di fermo a causa del coronavirus. In una riunione in videoconferenza unitamente al dirigente Luca Mastrangelo abbiamo comunicato alle associazioni di categoria la nostra decisione e condiviso con loro tutti gli accorgimenti da mettere in campo per lo svolgimento regolare ed in sicurezza delle attività.

Li ringraziamo per la disponibilità a collaborare e, unitamente alle forze della Polizia Locale, della Protezione Civile ed i volontari della Croce Rossa che presiederanno la zona interessata ,ci adopereremo perché tutto si svolga nel pieno rispetto della normativa. Di grande aiuto - prosegue l’assessore Marcello - sarà la collaborazione dei cittadini che riprenderanno a visitare gli stand del mercato per cui chiediamo loro di presentarsi già provvisti di mascherine e guanti ed evitare assembramenti. Mi preme infine rivolgere un invito agli espositori per vendita di merce usata a rinviare la loro presenza alla prossima settimana per una migliore organizzazione logistica trattandosi di prodotti che richiedono accorgimenti specifici e molto particolari. Siamo certi che raccoglieranno il nostro invito".