CRM - Le fasi di un’offerta commerciale: ne parliamo con la digital manager di Frentauto

Ospite del webinar andato in onda ieri Serena Dell’Uomo, digital manager del gruppo Frentauto, con cui si è dialogato molto dei processi digitali che anche mediante l’utilizzo di CRM possono portare alla chiusura di un’offerta commerciale agilmente. Ma non solo. Cosa ha realizzato un gruppo importante come quello di Frentauto in questo periodo di transizione mediante l’utilizzo del CRM? E che altro è possibile realizzare sfruttando al massimo le potenzialità di una pipeline costruita su misura della nostra azienda? Guardate tutto il webinar al link qui sotto!