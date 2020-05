Mezz’ora con... Luigi Lombardi: tante incertezze per i lavoratori del mondo dello spettacolo

Quando ripartirà il mondo dello spettacolo? Sono migliaia in Italia i lavoratori del settore che, a diversi livelli, sono fondamentali per la messa in scena di spettacoli teatrali, concerti e tanto altro e che, oggi, vivono nell'incertezza. Quella che arriva sarà un'estate senza concerti - e senza eventi con grande partecipazione di pubblico - in cui bisognerà progettare nuove soluzioni che permettano il distanziamento sociale. E per tante aziende che operano nel settore dello spettacolo così come per i tanti professionisti e i giovani che vi lavorano la situazione è davvero complicata. Anche perchè il settore, in Italia, non è ancora riconosciuto con le sue specificità e quindi è con molta difficoltà che si intraprendono azioni a sua tutela.

Di tutto questo abbiamo parlato con Luigi Lombardi, imprenditore vastese impegnato su più fronti del settore, con la Blackout e la ModsArt che ci ha parlato delle azioni in atto in questo periodo e delle prospettive per il futuro.

