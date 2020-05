A San Salvo riaprono biblioteca e museo. Aree gioco chiuse fino al 2 giugno

Nel lento ritorno alla normalità a San Salvo si registrano le riaperture della biblioteca comunale e del museo civico "Porta della Terra".

Per quanto riguarda la biblioteca del centro culturale "Aldo Moro", gestito dalla Akon Service, la ripartenza del servizio c'è stata lunedì scorso e gli orari sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero telefonico 0873 346021 a disposizione (e-mail: aldomoroeventi@gmail.com).

Il museo civico gestito dalla cooperativa Parsifal riprenderà le attività sabato prossimo, 23 maggio. Come conferma l'assessore alla Cultura, Maria Travaglini, non sarà necessaria la prenotazione, ma il semplice rispetto delle regole dettate indicate all’ingresso. Sarà il personale della cooperativa a regolare i flussi di accesso alla struttura comunale. Il museo sarà aperto solo di sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (numero di telefono: 389 1812311).

Per quanto riguarda le aree gioco dei parchi urbani, invece, bisognerà attendere il 3 giugno. Il sindaco Tiziana Magnacca ha infatti emanato oggi l'ordinanza con la quale prolunga "la chiusura e conseguente divieto di utilizzo delle aree giochi per bambini presenti in tutti gli spazi pubblici di San Salvo e di San Salvo Marina" fino al 2 giugno compreso.