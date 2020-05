"Dedicare il terminal bus a san Giovanni Paolo II, omaggio doveroso per un grande Papa"

Intitolare il terminal bus di Vasto a San Giovanni Paolo II. È questa la proposta fatta al sindaco Francesco Menna e all'assessore Luigi Marcello, dall'associazione Amici degli Anziani. Richiesta già avanzata dai cittadini negli anni scorsi e che torna a farsi sentire nel 15° anniversario della morte di Papa Wojtyla.

"Pontefice amato in tutto il mondo, nei suoi quasi 26 anni e mezzo di Pontificato, ha scritto pagine importanti per l'intera umanità, costruendo ponti tra nazioni e religioni – si legge nella lettera a firma del presidente dell'associazione, Angelina Poli Molino -. Nella nostra città, nel corso degli anni, si è deciso di rendere omaggio ad altri grandi Papi e riteniamo quanto mai doveroso fare lo stesso con Giovanni Paolo II, che amava le montagne della nostra regione e che ha visitato l'Abruzzo nel 1983".

"La scelta del terminal bus non è casuale – sottolinea – ma, sulla scia di quanto già fatto per l’aeroporto di Cracovia-Balice e alla luce dei suoi viaggi in tutto il mondo, ci è parsa una scelta opportuna". E, rivolgendosi agli amministratori, dichiara: "Auspichiamo, qualora non riteniate condivisibile la nostra scelta, che possiate individuare la soluzione migliore per rendere omaggio a questo grande Papa".