Suoniamo con il maestro Luca: un po’ di ritmo con le posate

Secondo appuntamento di Suoniamo con il maestro Luca, laboratorio "a distanza" per bambini a cura di Luca Raimondi, musicista e musicoterapeuta, in collaborazione con la cooperativa Pianeti Diversi e Zonalocale.

In questo periodo in cui i bambini sono a casa, ogni settimana il maestro Luca ci regala un video-tutorial per cimentarsi, con semplici oggetti domestici, in divertenti momenti musicali.

Questa settimana, per seguire il laboratorio, il maestro Luca chiede ai bambini e agli adulti che sono con loro di prendere due cucchiai e... iniziare a divertirsi!

