La panchina contro l’omofobia è durata cinque giorni: rotto lo schienale

È durata solo 5 giorni la panchina arcobaleno contro l'omofobia installata nella villa comunale [LEGGI]. Stamattina una delle assi dello schienale – quella recante la scritta "L'amore non viaggia sul binario dei sessi, ma deraglia tra i sensi umani" – è stata ritrovata spezzata.

Difficile per ora dire se si è trattato di un atto vandalico o di un effetto collaterale di chi in questi giorni si è seduto direttamente sullo schienale per scattare una foto ricordo o, ancora peggio, di un gesto di intolleranza proprio nei confronti del significato dell'installazione. In ogni caso, la panchina dovrà essere ora sistemata a causa dell'inciviltà di ignoti.

L'iniziativa era stata promossa dall'amministrazione comunale e dalla consulta giovanile che avevano aderito alla RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere).