Cordoglio per la morte di Benito Marchesani. I nipoti: "Riposa in pace, caro nonno"

Cordoglio a Vasto e a San Buono per la morte di Benito Marchesani. Aveva 87 anni.

Alla moglie Rosa, ai figli Angelo e Romilda e ai parenti tutti, le condoglianze di Zonalocale.

Le esequie si svolgeranno, in forma privata nel rispetto delle norme in vigore in questo periodo di emergenza, a San Buono, nella chiesa di San Lorenzo Martire.

".... E fino a che non ci incontreremo di nuovo, possa Dio tenerti nel palmo della Sua mano. Riposa in pace, caro nonno Benito".