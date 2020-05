"Quell’asse danneggiato non ci fermerà ma dimostra che bisogna lavorare su senso civico e legalità"

Riceviamo da Andrea Benedetti, ventenne vastese, una breve riflessione riguardo ciò che è accaduto alla panchina contro le discriminazioni, posta giorni fa nella Villa Comunale di Vasto.

Pochi giorni fa, il 15 maggio, è stata inaugurata una panchina arcobaleno nella Villa Comunale di Vasto, a sostegno della lotta contro le discriminazioni, e questa notte, tra il 19 ed il 20 maggio, ne è stato rotto lo schienale. Ragionevolmente si tratta di un comune atto di vandalismo non scaturito da ragioni omofobe, ma sta di fatto che dobbiamo lavorare ancora molto sul senso civico e sulla coscienza collettiva.

Dovremmo tutti comprendere il valore di un'installazione di questo tipo per la comunità e per le minoranze di cui porta le istanze, e dovrebbe comprenderlo anche chi deturpa beni pubblici - anche suoi - per diletto. Non sarà certo un asse rotto a fermare il percorso iniziato il 15 maggio a Vasto con, tra l'altro, l'adesione alla Rete RE.A.DY, ma quell'asse in legno danneggiato dimostra che dovremmo proseguire anche su un altro percorso condiviso: quello sulla legalità.