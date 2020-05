Sospeso il mercato del mercoledì al quartiere San Paolo: "Difficile garantire distanziamento"

Dopo due settimane [LEGGI] si interrompe nuovamente il mercato del mercoledì nel quartiere San Paolo. A darne notizia è l'amministrazione comunale al termine della riunione del Centro operativo comunale.

Domani, mercoledì 20 maggio, non ci saranno le bancarelle in piazza De Gasperi. "Risulta difficile - ha dichiarato l’assessore con delega al commercio, Luigi Marcello - garantire il necessario distanziamento sociale in considerazione del fatto che in esecuzione del nuovo DPCM avrebbero ripreso l’attività anche ambulanti di prodotti non alimentari. In queste ore l’Amministrazione sta valutando le iniziative da intraprendersi per il mercato di Viale D’Annunzio su cui la cittadinanza sarà prontamente informata".